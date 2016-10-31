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Minibüs ambulansa çarptı: 3'ü sağlık personeli 6 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yolcu minibüsü ambulansa çarptı. Kazada ambulans yan yatarken, 3’ü 112 personeli, 6 kişi yaralandı.

Minibüs ambulansa çarptı: 3ü sağlık personeli 6 yaralı

31 Ekim 2016 13:40

Kaza saat 09.00 sıralarında Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Yıldızkent Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Oktay İkizler yönetimindeki 59 M 7213 plakalı yolcu minibüsü, vakaya gitmek üzere yola çıkan Nevzat Adıyaman yönetimindeki 59 DM 675 plakalı ambulansa Yıldızkent Kavşağı’ndan Malkoçoğlu Caddesi’ne girdiği sırada sağ arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken kazada 3'ü ambulans, 3’ü de minibüs yolcusu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan ambulans şoförü Nevzat Adıyaman (25), 112 personelleri Fatma Öztürk (21) ve Süleyman Ecer (23) ile minibüste yolcu olarak bulunan Bahattin Yıldırım (35), Beyhan Küçüksalam (48) ve Esin Yılmaz'a (28) ilk müdahale haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen bir başka 112 ekibi tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Kardeş

Etiketler: ambulans, trafik kazası


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