Edinilen bilgiye göre, Bilecik Gülümbe Rampalarında 34 REA 36 plakalı Erkan Güder yönetimindeki minibüs seyir halindeyken, 11 M 0064 plakalı Adem Akar yönetimindeki belediye minibüsünü solladı. Sollama sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Erkan Güder kaldırımlara çarptı.

Kaldırımlara çarpan minibüs çarpmanın şiddetiyle savrularak kaza mahallinde bulunan fabrika bahçesine doğru takla attı. Bir yemek fabrikasına ait 34 REA 36 plakalı minibüste bulunan sürücü Erkan Güder ve kardeşi Erhan Güder yaralanırken, belediye minibüs şoförü Adem Akar kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 Acil tarafından hastaneye götürülürken polis kaza hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Cem Kaan Toka