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Minibüs direği devirdi, şehir elektriksiz kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı enerji nakil hattı direği devirdi, şehrin bir kısmı elektriksiz kalırken, yol ulaşıma kapandı.

Minibüs direği devirdi, şehir elektriksiz kaldı

07 Mart 2018 11:55

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Çayyaka mahallesine seyir halinde olan İlker A. yönetimindeki 16 KDC 74 plakalı minibüs, İsaören yolu üzerinde kontrolden çıktı. Savrulan minibüs yolun kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle minibüs tarlaya uçarken, enerji nakil hattı direği yol üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, yoldan geçen bir sürücü tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. 

Elektrikler gitti, yol kapandı 

Minibüsün çarpması sonucu enerji nakil hatlarının kopması ile şehrin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı. Beton direğin yola devrilmesi sonucunda, yol trafiğe kapanırken, kaza yerine gelen Jandarma ekipleri, sürücüleri kontrollü bir şekilde geri yönlendirdiler. UEDAŞ ekipleri ise çekici yardımı ile direği yoldan kaldırıp, elektrik akımı sıkıntısını gidermek için çalışma başlattılar.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda sürücünün 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hurdaya dönen minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.  

Salih Bakıcı
 

Etiketler: Minibüs direği

 

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