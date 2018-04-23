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Minibüs dolmuşa çarptı: 13 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde içinde yolcunun bulunmadığı servis aracının dolmuşa çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Minibüs dolmuşa çarptı: 13 yaralı

23 Nisan 2018 18:30

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uzunkum mevkisinde Ersin Güler (27) yönetimindeki 52 LG 105 plakalı servis aracı, Sezai Karaca (61) idaresindeki 52 D 5025 plakalı dolmuşa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada dolmuşta bulunan 11 yolcu ile araç sürücüleri yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 9’u Ünye Devlet Hastanesine, diğerleri ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol ortasında kalan minibüs ve şarampole düşen dolmuş çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp

 

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