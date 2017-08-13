Minibüs, emniyet şeridindeki kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı - Karasu D-650 karayolu üzeri Ferizli Sinanoğlu mevkiinde meydana gelen ve Adapazarı istikametine gitmekte olan Ramazan Kotaran idaresindeki 34 ZM 2685 plakalı minibüs, ön sağ lastiğinin koparak yerinden fırlaması sonucu kontrolden çıkarak, arıza yaptığı için sabah saatlerinden beri emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 BA 068 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Ramazan Kotaran, Barış Güner ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Kotaran sıkıştığı yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek

