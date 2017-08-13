Diğer
Kategoriler

Minibüs, emniyet şeridindeki kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde ön lastiği kopan bir minibüs, emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Minibüs, emniyet şeridindeki kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı

13 Ağustos 2017 21:11
Minibüs, emniyet şeridindeki kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı - Karasu D-650 karayolu üzeri Ferizli Sinanoğlu mevkiinde meydana gelen ve Adapazarı istikametine gitmekte olan Ramazan Kotaran idaresindeki 34 ZM 2685 plakalı minibüs, ön sağ lastiğinin koparak yerinden fırlaması sonucu kontrolden çıkarak, arıza yaptığı için sabah saatlerinden beri emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 BA 068 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Ramazan Kotaran, Barış Güner ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Kotaran sıkıştığı yerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: kamyon, minibüs, sakarya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç