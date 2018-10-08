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Minibüs ile işçi servisi çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile işçi servisi çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile işçi servisi çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen minibüsün işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karatepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi .Edinilen bilgilere göre Sapanca istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. idaresindeki 41 E 7868 plakalı minibüs, iddialara göre ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmek isteyen İsrafil S. yönetimindeki 41 P 5206 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle işçi servisi orta refüje çıkarak trafik yön levhalarını devirirken sürücü İsrafil S. Yaralandı. Minibüs sürücüsü Mustafa Ö. ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Mustafa Ö. ve İsrafil S. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Murat Kanber

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