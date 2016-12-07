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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da minibüs ile otomobilin ışık ihlali nedeniyle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

07 Aralık 2016 22:52

Kaza, merkez Malatya Caddesi üzerindeki Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyzade Efendi Bulvarı'ndan seyir halinde olan 23 DU 389 plakalı otomobil ile Malatya Caddesi üzerinden giden İbrahim K. yönetimindeki 49 AB 227 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparak dururken, minibüs kaldırımı aşarak karşı şeride geçti.

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Minibüste yaralanan yolcuya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Otomobil sürücüsü ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de LPG’li olan otomobile müdahale etti.
Kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Halil İbrahim Varlı 

Etiketler: 2 Yaralı, elazığ, minibüs ile otomobil çarpıştı


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