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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

01 Şubat 2018 23:09

Kaza, saat 20.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan’dan Nazilli istikametinde seyreden Seyit Kaplan’ın kullandığı 09 CDR 92 plakalı otomobil ile Bozdoğan’a yolcu taşıyan Metin Çelteklioğlu (49) idaresindeki 09 P 7131 plakalı minibüs Kavaklı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Seyit Kaplan ve Metin Çeltiklioğlu ile Tahsin Süngül (32), Hatice Süngül (68) ve Deniz Adem Ekiz (2) ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Seyit Kaplan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: aydın, kaza

 

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