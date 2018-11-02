Minibüs ile yarışan çocuğa kamyon çarptı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Ali Kandemir isimli çocuk dolmuş minibüsün peşinden koştuktan sonra bir anda yola atladı. Minibüsün durması ile minibüsü geçen çocuk bu kez minibüsün sol tarafından gelen kamyonun çarpması sonucu bir anda yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kandemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hasan Fehmi Demir