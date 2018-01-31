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Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü, ağır yaralandı.

Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

31 Ocak 2018 22:18

Kaza, Ankara İzmir D 300 karayolu Kula ilçesi Sumola tesisleri önünde meydana geldi. Mehmet Emin Y. (57) yönetimindeki 03 ER 943 plakalı minibüs, önünde seyreden Osman Ö. (37) yönetimindeki 63 K 7134 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 Kula ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden uzun çalışmalar sonucu çıkartmayı başardı.
Yaralı Mehmet Emin Y. ambulans ile Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Emin Y. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Hasan Yiğen

 

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