Minibüs otobanda alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Koru Dağı istikametinden Gelibolu ilçesine seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 22 RA 464 plakalı panelvanın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden İ.B., yanında bulunan 2 kişi ile birlikte minibüsten inip uzaklaştı. Telefon ile yakınlarını ve itfaiye ekiplerini arayan 3 kişi yardım beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamete giden bir motosiklet sürücüsü, dumanlar çıkan minibüsü fark edip durdu. Yol kenarında çaresiz bekleyen 3 kişiyi görünce de yardım etmek için motosikletinden indi. Önce yoldan geçen otomobilleri durdurup tek tek yangın söndürme tüpü isteyen motosikletli genç, minibüsün yanına gidip yangına müdahale etti. Kullanılan ondan fazla yangın tüpünün birçoğu boş çıktı. Yangın söndürme çalışmasına bir süre sonra araçlarını durdurup yardıma koşan diğer sürücüler de katıldı. Ancak panelvan minibüsün motor kısmına ulaşmak mümkün olmayınca minibüs küle döndü. Söndürme seferberliği devam ederken, yardımsever motosikletçinin kayıtta kalan kask kamerası olayı saniye saniye kaydetti. Panelvan minibüs dakikalar içerisinde küle dönerken, yangın otoyol üzerinden geçen orman ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Süleyman Aydın