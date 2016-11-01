Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolu eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte taziyeye giden Mehmet H.’nin kullandığı 63 S 0549 plakalı minibüs, Abdulkadir A.’nın kullandığı 06 GH 508 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada minibüsteki 3 kişi ile otomobildeki biri bebek 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

