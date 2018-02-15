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Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

15 Şubat 2018 23:23

Kaza, Akçay Caddesi Adnan Menderes Havalimanı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir yönünden Torbalı istikametine giden F.K. yönetimindeki 34 AL 5539 plakalı bir servis minibüsünün lastiği patladı. Kontrolden çıkan servis minibüsü yolu ayıran refüje çıktı. Minibüs refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Servis minibüsünün şoförü hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.’ya müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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