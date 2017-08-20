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Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı

20 Ağustos 2017 20:53

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ilıca Mahallesi’nden Ekinözü’ne giden Tahsin Kılıç idaresindeki minibüs, Ambar Mahallesi Geleviz mevkiinde freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan ve çam ağacına çarparak duran minibüste yolcu olarak bulunan Eşe Doğanay hayatını kaybederken, sürücü Tahsin Kılınç ile Erva Kılınç, Rukiye Polat, Ömer Hayva, Rana Kılınç, Hilal Kılınç, Cansu Kılınç, Lütfiye Doganay, Cuma Şahin, Atilla Hayva, Muhammet Hayva, Türkan Hayva, Naz Polat ve Cafer Doğanay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Elbistan ve Afşin Devlet Hastanesine sevk edilirken, Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Sürücü

Etiketler: kahramanmaraş, kaza


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