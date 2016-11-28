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Minibüs şoförü aracında ölü bulundu

Adana'da bir yolcu minibüsünün sürücüsü aracında ölü bulundu.

Minibüs şoförü aracında ölü bulundu

28 Kasım 2016 10:54
Minibüs şoförü aracında ölü bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kozan-Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan 01 AV 350 plakalı minibüsün sahibi ve aynı zamanda sürücüsü olan Hakan Çiftçi (48), dün akşam yolcularını indirdikten sonra Yüreğir Otogarı'na geldi. Minibüsü park eden Çiftçi, bir süre sonra uykusu gelince minibüsün arka koltuğuna yatıp üzerine de battaniye örttü.

Sabah servis zamanı gelmesine rağmen Hakan Çiftçi hareket etmeyince arkadaşları şüphelenip minibüsün kapısına vurdu. Ancak ses gelmeyince arkadaşları minibüsün kapısını açıp içeri girdiklerinde Çiftçi'yi ağzından ve burnundan kan gelmiş halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri şüpheli ölüm raporu verince polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemenin ardından Çiftçi'nin cenazesinin adli tıp kurumu morguna kaldırılmasına karar verildi. Yapılan ön otopside Çitfçi'ye dışarıdan müdahale olmadığı, kalp krizi ya da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Fatih Keçe


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