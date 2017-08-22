Diğer
Kategoriler

Minibüs sulama kanalına düştü: 5 yaralı

Tokat’ta özel halk minibüsünün otomobile çarparak sulama kanalına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Minibüs sulama kanalına düştü: 5 yaralı

22 Ağustos 2017 19:16

Edinilen bilgiye göre kaza, Karşıyaka Mahallesi İbn-i Kemal Caddesi Delikkapı Camii yakınlarında meydana geldi. Cenan K. (53) idaresindeki özel halk minibüsü ile Büşra U. (27) idaresindeki 60 HB 950 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yolun sol tarafından bulunan sulama kanalına uçtu. Korkulukları aşarak suya düşen midibüste yolcular Ragıp Polat (61), Hale Yavuz (13) ve şoförü kurtarmak için belediye işçileri ve vatandaşlar büyük çaba gösterdi. Aracın ön tarafı suya gömülürken, midibüsün havada kalan arka tarafındaki cam kırılarak yolcular tahliye edildi. Otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nevin Uğur (48) ve midibüsten yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri araçta başka kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Kazayı evinin balkonunda otururken gören Mustafa Çakmak, "Bir çarpma sesi ile birlikte midibüsün burnun üzerine suya düştüğünü gördüm. Halk koştu kanalın kenarına inerek arka camdan araç içerisindeki yaralıları çıkarttı. Bizim için sevindirici olan can kaybı olmaması" dedi.

Nurhan İçmez

Etiketler: kaza, otobüs


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç