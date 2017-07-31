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Minibüs sulama tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te minibüs önce refüjdeki çimleri sulayan tankere arkadan çarptı, duramayan minibüs daha sonra da seyir halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti , 1 kişi yaralandı.

Minibüs sulama tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

31 Temmuz 2017 08:47

Olay gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Aktoprak Mahallesi, civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 27 Z 0299 plakalı minibüs sürücüsü Salih Günay, yol ortasındaki çimleri sulayan 27 FB 545 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan minibüs daha sonra aynı yönde seyreden bir otomobile çarptı. Kazada yol kenarındaki tarlaya uçan 46 P 5740 plakalı otomobilde bulunanlar olayda yara almadan kurtulurken, minibüste bulunan Adem Dağdeler yaralandı, sürücü Salih Günay ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı Adem Dağdeler olay yerinde çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Salih Günay ise, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonucu cenaze aracı ile otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Diğer yandan tanker sürücüsü ise kaza sonrası ifade işlemleri için gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç 

 


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