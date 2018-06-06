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Minibüs sürücüsü kemerle polise saldırdı, polis silahını ateşledi

Beylikdüzü E-5 yanyolda, polis trafikte yol verme kavgası yüzünden tartıştığı minibüsçülerin, kemerli saldırısına uğradı.

Minibüs sürücüsü kemerle polise saldırdı, polis silahını ateşledi

06 Haziran 2018 19:52
Minibüs sürücüsü kemerle polise saldırdı, polis silahını ateşledi - Tıkla İzle

Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis saldırıyı önlemek için silahını ateşledi, yerden seken mermi sürücüyü yaraladı.

Olay, Beylikdüzü Haramidere mevkii E-5 yanyol Avcılar istikametinde bulunan bir istasyonda meydana geldi. İddiaya göre, görevi devralmaya giden bir polis, yol verme kavgası yüzünden yolcu minibüs sürücüsü ile kavga etti. Bir süre sonra minibüs sürücülerinden birisi daha olayı görerek iddiaya göre arkadaşına yardımcı olmak istedi. Kendisine kemerle saldıran minibüs sürücülerini ikna etmeye çalışan polis tabancası ile ateş etti. Polisin ateşlediği silahta yerden seken bir mermi minibüs sürücüsünün bacağına isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, ayırmaya çalıştı. Silahla yaralama olayından kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri ve ambulans sedye ile yaralıyı taşıyarak hastaneye sevk etti. 

Olay anı kamerada

Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, benzin istasyonu içerisinde minibüs sürücüsünün kemerler saldırması, polisin ikna için silahını ateşlediği anda merminin sekmesi ve sürücünün yaralanma anı görülüyor.

Murat Delice
 

 

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