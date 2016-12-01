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Minibüs takla attı:1 ölü, 2 ağır yaralı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personelini taşıyan minibüs takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.


01 Aralık 2016 10:05

Kaza önceki gün Erzincan’ın Kemaliye ilçesi mevkiindeki Savaş Gediği Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Kemaliye İlçe Müdürlüğü personelini taşıyan minibüs, görev dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada 26 yaşındaki Veteriner Hekim Alper Tiryaki hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: minibüs, takla


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