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Minibüs uçurumdan uçtu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüs uçurumdan uçtu

17 Şubat 2018 22:55

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çakırtaş (33) yönetimindeki 06 DJ 7039 plakalı minibüs, Kahta Diyarbakır Yolu 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 30 metrelik uçurumdan takla atarak dereye düştü.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü İbrahim Çakırtaş, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı Çakırtaş’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, kaza

 

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