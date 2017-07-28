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Minibüs üzerinde kalan yolcular uzatılan merdivenden emekleyerek kurtuldu

İstanbul Aksaray’da yolcu üzerinde mahsur kalanlar itfaiyenin uzattığı merdiven üzerinden emekleyerek kurtuldu.

Minibüs üzerinde kalan yolcular uzatılan merdivenden emekleyerek kurtuldu

28 Temmuz 2017 08:31

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışta en çok etkilenen bölgelerden olan Aksaray’da suya gömülen minibüsteki yolcular minibüsün üzerine çıktı. Dakikalarca suya gömülü minibüsün üzerinde bekleyen yolcuların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolculara merdiven uzattı. Minibüs üzerindeki yolcular itfaiyenin paralel şekilde uzattığı merdiven üzerinden emekleyerek itfaiye aracına çıkarak kurtuldu.

Öte yandan yine sular altında kalan bir otobüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlarda çevredeki vatandaşların yardımları ile kurtarıldı.

Etiketler: kurtulma, minibüs, yolcular


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