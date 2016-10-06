Edinilen bilgiye göre, F.Ç. (36) idaresindeki 26 ED 360 plakalı minibüs, Eskişehir çevreyolu Mimar Cevat Ülger Altgeçidi girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aşır Ağır’a (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre öteye fırlayan Ağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır’ın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma devam ederken, olay yerinde toplanan Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri ise, aynı noktada daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini hatırlatarak, yetkililerden, kazaların önüne geçilmesi için bölgeye üstgeçit yapılmasını istediler.

Kadir Çetin - Selim Kuşcu