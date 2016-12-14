Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısını protesto etmek için İstanbul’un her köşesinden vatandaşlar saldırı noktasına gelmeye devam ediyor.İstanbul’daki bir grup minibüsçü akşam saatlerinde saldırı noktasına gelerek teröre sloganlara teröre lanet okudu. Aynı anda saldırı noktasında bulunan Erbakan Vakfı üyeleriyle birlikte teröre karşı sloganlar atıldı. Minibüsçüler İstiklal Marşı okuduktan sonra tekbir getirdi. Türk bayraklarıyla Şehitler Tepesi'ne gelen minibüsçüler ardından kornaya basarak terör saldırısını protesto etti. Minibüsçülerin ayrılmasının ardından Erbakan Vakfı İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Koçer yaptığı açıklamada ‘’ Öncelikle elim bir şekilde kaybettiğimiz burada şehit olan şehitlerimizi anmak ve ardından Halep’te canımızın, ciğerimizin yandığı durumlarda göz önünde bulundurarak Rusya konsolosluğu önüne bulundurarak Rusya konsolosluğu önünde bir basın açıklaması yapmak için Vakıf yöneticisi kardeşimlerimle burada bir araya geldik.’’ diye konuştu.

Erbakan Vakfı üyeleri açıklamanın ardından Rusya Konsolosluğu’na yürürken minibüsçüler kornalar çalarak olay yerinden ayrıldı.