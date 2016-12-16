Bilecik merkez hattında çalışan çok sayıda dernek üyesi minibüsçü terör saldırılarını protesto etmek için araçlarının önüne Türk bayrağı asarak 1. Organize Sanayi Bölgesi yanında kantarın önünde toplandı. Burada minibüsçüler adına açıklama yapan Bilecik M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yücel, ülkenin gelişmesini istemeyen hainler terör örgütlerinin dün olduğu gibi bugün de çirkin yüzlerinin gösterdiklerini belirtti. Yücel, “Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri, Osmanlının başkenti, Ertuğrul Ocağı Bilecik'te şehir içi ulaşımında insanımızın, halkımızın her zaman yanında olan bizler minibüsçüler derneği olarak bugün tüm şehitlerimizin için biz böyle faaliyette bulundu. Ülkemizin gelişmesini istemeyen hainler terör örgütleri dün olduğu gibi bugün de çirkin yüzlerinin göstermişler yarında göstermeye devam edeceklerdir. Her ne amaçla olursa olsun, kalleşçe planlar peşinde koşan bu köpekler bizleri bölmeyecek ve parçalayamayacaktır. Türk insanı canını teslim eder ama vatanını, namusunu teslim etmez. Bugün yeniden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Biz bir ve beraber oldukça bizi kimse yıkmaz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Bilecik M Plakalı Minibüsçüler Derneği üyesi minibüsçü kornalarına basarak konvoy şeklinde kentte tur atarak başlangıç noktasına geri döndüler.

Cem Kaan Toka