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Minibüsle çarpışan otomobil üçe bölündü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobil üç parçaya ayrıldı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Minibüsle çarpışan otomobil üçe bölündü

05 Kasım 2016 00:00

Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi Mahallesi’nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Umut Sever (25) yönetimindeki 16 KM 363 plakalı otomobil, İnegöl merkezden Çeltikçi istikametine seyir halinde olan Haluk Başak (44) yönetimindeki 16 JZR 99 plakalı ticari minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil 3 parçaya ayrıldı, yaralılar tarlalara uçtu.
Şiddetli çarpışma sonucunda otomobil üçe bölünerek tarlaya savruldu. Parçalara ayrılan otomobilde sürücü Umut Sever ile yanında bulunan Hülya Kılıç (27) ve minibüs şoförü Haluk Başak yaralandı.
Çarpışmanın etkisi ile parçalara ayrılan otomobildeki yaralı iki genç de yoldan geçen sürücüler tarafından tarlada bulundular. Biri ağır 3 yaralı kaza yerine çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Kazanın ardından otomobilin ön motor kısmı, arka kısmı, kapıları ve vites kolu tek tek toplanarak çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Salih Bakıcı
 


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