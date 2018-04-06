Diğer
Kategoriler

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüsün çarptığı traktör ikiye bölündü, kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü

06 Nisan 2018 09:48

Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu’dan Malkara istikametine seyreden İlhan Arkan (50) yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüs, Sarnıç Mahallesi’ne doğru ilerleyen İlyas Savaşal (70) yönetimindeki traktörle çarpıştı. 

Kazada traktör ikiye bölünürken, minibüs ise şarampole devrildi. Yaralanan traktör şoförü İlyas Savaşal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaza sonrası 1 saat trafiğe kapatılan Hayrabolu-Malkara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.  

Hüseyin Tayyar

Etiketler: traktör

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç