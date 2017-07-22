Diğer
Kategoriler

Minibüste 6 milyon değerinde 80 kilogram eroin ele geçirildi

Kütahya'da, şehir girişinde durdurulan bir minibüste, 6 milyon değerinde 80 kilogram eroin ele geçirildi.

Minibüste 6 milyon değerinde 80 kilogram eroin ele geçirildi

22 Temmuz 2017 11:15

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine, Afyonkarahisar istikametinden gelen 07 LGN 67 plakalı minibüsü kent girişinde durdurdu. Jandarmaya ait narkotik köpeğiyle yapılan arama sırasında, şüphe üzerine minibüs detaylı arama için emniyet bünyesindeki tamirhaneye çekildi. Burada parçaları sökülen minibüsün tavan kısmı ve koltuk arkalarına zulalanmış 160 paket halinde 80 kilogram eroin bulundu. Eroin paketlerinin, mıknatıslar monte edilerek minibüsün tavanına tutunmasının sağlandığı tespit edildi.

Üzerindeki kimlik sahte çıkan minibüsün sürücü Mehmet Y. (44) gözaltına alındı. Minibüste bulunan sürücünün İran uyruklu eşi S.A.K, annesi N.Y. ve 8 yaşındaki oğlu A.T.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Mehmet Y'nin (44), emniyetteki ifadesinde 50 bin lira karşılığında Van'dan minibüse yüklenen eroini İstanbul'a götürmek için kuryelik yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti. Çevik, "Ekiplerimiz, Kütahya'da bugüne kadar görülmemiş en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Emniyet teşkilatımız ülke genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Biz de Kütahya'da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız inşallah" dedi. 

Hüseyin Efe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!