Minibüste yolcu kadın ile şoför arasında Kemal Sunal filmini hatırlatan diyalog

Pendik'te minibüse binen bir kadın çok yolcu aldığı için şoföre isyan etti. Kadın ile şoför arasında geçen diyalog diğer yolcuları kahkahaya boğdu.Güldüren tartışma kadının, minibüs şoförüne, “Daha çok minibüs geçsin, peşi peşine dolan gider. Ayakta yolcu yasak zaten. Fırça gibi milleti birbirine sürtüyorsunuz” demesiyle başladı.Minibüs şoförünün para kazanmak zorunda olduğunu ve ayakta yolcunun yasak olmadığını söylemesi üzerine yolcu kadın, “Biz para veriyoruz tacize uğruyoruz. Şimdi değil ama çok adam gördüm ben öyle. Taciz de yaşadım. Kovdum adamı” dedi.Bunun üzerine minibüs şoförü sinirli yolcusuna taksiye binmesini önerdi. Yolcu kadın ise, “Ne demek taksiye bineceksin. Ben haklıyım.

Buraya bindim diye milleti sırtıma çıkaramazsın. Herkes seviyeli gidecek, dokunmayacak tenime” şeklinde isyan etti.Minibüs şoförünün, “Ablacım kurban olduğum sen 2 liraya evine gidiyorsun dua et” diye karşılık verince yolcu kadın ise, “Tamam ama bu arabanın bir fiyatı varsa ben onu verip gidiyorum. Ben seni rahatsız etmiyorsam hakkın olan parayı veriyorsam sen de benim hakkıma rivayet edeceksin sıkıntı yaşatmayacaksın arabada. Adam içki içmiş teneke gibi ağzı kokuyor. Ağzımın dibinde öpüşme sahnesi gibi gelmiş hohluyor ağzıma” diyerek tepkisini dile getirdi.

Minibüs şoförü, “Ben nereden bileyim içki içip içmediğini ağzını mı koklayacağım” diyerek kendini savundu.

Bu sırada minibüste bulunan diğer yolcular ise tartışmayı kahkahalarla dinledi. Tartışma boyunca bazı yolcular kadına destek verirken bazıları da şoförü savundu.

Akıllara Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "Atla gel Şaban " isimli filmi getiren sahneler Minibüs şoförü ve yolcu kadının güldüren tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.Kemal Sunal'ın oynadığı filmde bazı yolcular minibüs şoförüyle kalabalık olması nedeniyle tartışıyor bazıları da kendi aralarında güldüren diyaloglarda bulunuyorlardı.