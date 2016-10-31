Edinilen bilgiye göre, Konya'da işçi olarak çalışan kişileri taşıyan 63 AT 191 plakalı minibüs, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giderken Gaziantep-Nurdağı mevkiinde yoldan çıktı. Yaşanan panik anında aniden açılan kapıdan yola düşen Ayşe Alpak (15), Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 11 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Ayşe Alpak, hayatını kaybetti. Ayşe Alpak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu'na getirildi.

Kış mevsimindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmak için gittikleri Konya'dan dönerken kaza geçiren ve kızlarını kaybeden aile, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Genç kızın cenazesinin memleketi Akçakale'de defnedeceği öğrenildi.

Mehmet Bulut