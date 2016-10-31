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Minibüsten düşen genç kız yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te yoldan çıkan minibüsten düşen 15 yaşındaki Ayşe Alpak, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.


31 Ekim 2016 11:57

Edinilen bilgiye göre, Konya'da işçi olarak çalışan kişileri taşıyan 63 AT 191 plakalı minibüs, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giderken Gaziantep-Nurdağı mevkiinde yoldan çıktı. Yaşanan panik anında aniden açılan kapıdan yola düşen Ayşe Alpak (15), Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 11 gündür yaşam mücadelesini sürdüren Ayşe Alpak, hayatını kaybetti. Ayşe Alpak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumu'na getirildi.

Kış mevsimindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmak için gittikleri Konya'dan dönerken kaza geçiren ve kızlarını kaybeden aile, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Genç kızın cenazesinin memleketi Akçakale'de defnedeceği öğrenildi.

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, genç kız, minibüs


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