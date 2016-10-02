Diğer
Kategoriler

Minibüsten inen akrabasını bıçakladı

Zonguldak’ta 70 yaşındaki bir kişi, minibüsten inen akrabasını bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüsten inen akrabasını bıçakladı

02 Ekim 2016 23:07
Minibüsten inen akrabasını bıçakladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi’nde meydana geldi. 57 yaşındaki Muzaffer K., şehir merkezinden bindiği minibüs ile Karaelmas Mahallesi’ndeki evine gitmek istedi. Mahalleye gelen minibüsten inen Muzaffer K., dayısı olduğu öğrenilen 70 yaşındaki İsmail G. ile karşılaştı.
İsmail G., akrabası Muzaffer K.’yi karın bölümünden bıçakladı. Muzaffer K. kanlar içinde yere yığılırken, İsmail G. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Muzaffer K.'nin seslerini fark eden mahalleli; olayın şokuyla durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları Muzaffer K.’ye ambulansta ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri de mahalle sakinleri ile görüştükten sonra İsmail G.’nin peşine düştü. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı adam, hastanedeki müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Muzaffer K.’nin sevk edildiği hastanedeki durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri de kısa sürede İsmail G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis; taraflar arasında yaşanan olayın sebebini araştırıyor. 

Onur Altındağ
ZONGULDAK 

Etiketler: minibüs


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!