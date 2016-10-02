Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi’nde meydana geldi. 57 yaşındaki Muzaffer K., şehir merkezinden bindiği minibüs ile Karaelmas Mahallesi’ndeki evine gitmek istedi. Mahalleye gelen minibüsten inen Muzaffer K., dayısı olduğu öğrenilen 70 yaşındaki İsmail G. ile karşılaştı.

İsmail G., akrabası Muzaffer K.’yi karın bölümünden bıçakladı. Muzaffer K. kanlar içinde yere yığılırken, İsmail G. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Muzaffer K.'nin seslerini fark eden mahalleli; olayın şokuyla durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları Muzaffer K.’ye ambulansta ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri de mahalle sakinleri ile görüştükten sonra İsmail G.’nin peşine düştü. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı adam, hastanedeki müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Muzaffer K.’nin sevk edildiği hastanedeki durumu ciddiyetini korurken, polis ekipleri de kısa sürede İsmail G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis; taraflar arasında yaşanan olayın sebebini araştırıyor.

Onur Altındağ

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