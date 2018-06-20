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Minibüsün çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

Sivas'ta meydana gelen kazada, minibüsün çarparak fırlattığı çocuk yerde metrelerce sürüklendi.

Minibüsün çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi

20 Haziran 2018 10:19
Minibüsün çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi - Tıkla İzle

Kaza Emirpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feci Kazada caddede oynarken bir anda yola çıkan 7 yaşındaki M.S.F'ye hızla gelmekte olan bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan çocuk yerde metrelerce sürüklendi. Bu anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulans Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından çocuk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere ilgili polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Veysel Korkmaz - Onur Erden

 

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