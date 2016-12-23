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Minibüsün çarptığı hemşire hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir hemşire hayatını kaybetti.


23 Aralık 2016 12:40

Edinilen bilgiye göre; H.R.S. yönetimindeki 61 D 1378 plakalı dolmuş minibüsü ile kırmızı ışıkta geçen sürücü, karşıdan karşıya geçmekte olan hemşire Fatma Sevim'e çarptı. Aracın kendisine çarpması ile 5 metre sürüklenen talihsiz kadını 112 ekipleri Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hemşire kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemede, dolmuşun ışık ihlali sonrası aracın sol kısmından Fatma Sevim'e çarptığı, kaza sonrası kadının aracın altında 5 metre sürüklendiği öğrenildi. 


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