Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan’dan Şanlıurfa’ya gelmekte olan Remzi G.’nin kullandığı 63 RA 708 plakalı minibüs, aynı yöne gitmekte olan ve üzerinde Suriye uyruklu inşaat işçilerinin bulunduğu seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin arka tekerleği yerinden çıkarken üzerindeki 3 kişi ise yola savrularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası işçilere ait inşaatta kullanılan malzemeler yola savruldu.