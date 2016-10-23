Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Minibüsün çarptığı motosikletin üzerindeki 3 işçi yaralandı

Minibüsün çarptığı motosikletin üzerindeki 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa’da minibüsün motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

Minibüsün çarptığı motosikletin üzerindeki 3 işçi yaralandı

23 Ekim 2016 08:44

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan’dan Şanlıurfa’ya gelmekte olan Remzi G.’nin kullandığı 63 RA 708 plakalı minibüs, aynı yöne gitmekte olan ve üzerinde Suriye uyruklu inşaat işçilerinin bulunduğu seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin arka tekerleği yerinden çıkarken üzerindeki 3 kişi ise yola savrularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası işçilere ait inşaatta kullanılan malzemeler yola savruldu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!