Minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sare Aydın'a, Cumhuriyet Meydanı istikametinden gelen Ferdi T. kontrolündeki 55 LJ 557 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve metrelerce sürüklenen yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Hastanede doktorların yaptığı müdahalenin ardından Sare Aydın’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, minibüs sürücüsü Ferdi T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Şahin Binici