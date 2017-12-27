Diğer
Kategoriler

Minibüsün çarptığı yaya hastanelik oldu

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan minibüs dolmuşun çarptığı park ve bahçelerde görevli temizlik işçisi ölümden dönerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Minibüsün çarptığı yaya hastanelik oldu

27 Aralık 2017 16:44
Minibüsün çarptığı yaya hastanelik oldu - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. (35) idaresindeki minibüs dolmuş, park halindeki minibüsün önünden yola çıkıp yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan park ve bahçelerde temizlik işçisi olarak çalışan Cafer Ö.'ye (58) çarptı. Kazada yaralanan Cafer Ö., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

Etiketler: kaza, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç