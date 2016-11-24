Kaza bu gün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Yukarıhocalar Köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kdz. Ereğli ilçesi merkezinden alışveriş yaptıktan sonra Mehmet K. idaresindeki 67 M 8374 plakalı minibüs ile köyüne dönen Sadettin Kızılaslan (54) indiği minibüsün arkasında bekleye başladı. Sadettin Kızılaslan arkasında beklediği ve geri manevra yaptığını fark edemediği minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine yaptığı tüm müdahaleler ise Sadettin Kızılaslan’ı geri getirmedi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Kızılaslan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri minibüs sürücüsü Mehmet K.’yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.