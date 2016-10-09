Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 33 VFA 77 plakalı bir minibüsü durduran polis ekipleri aracın evraklarını incelemek istedi. Bazı evrakları eksik olan minibüs parka çekilerek detaylı incelemeye alındı. Aracın içinde arama yapan polis ekipleri, koltukların altından gelen bir ses üzerine aramalarını detaylandırdı. Gizli bir bölme fark eden polisler koltukları kaldırınca 'Zula' diye tabir edilen özel bölmede PKK'nın dağ kadrosundan gelen 2 kadın terörist gördü. Silahsız kadın teröristler ile araç sürücüsü gözaltına alındı.

Teröristler ile araç sürücüsü sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.