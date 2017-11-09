Minibüsün zulasından 5 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine S.K. idaresindeki 34 EA 1804 plakalı minibüs durduruldu.

Şanlıurfa’dan İstanbul’a gittiği belirlenen minibüste yapılan incelemede, minibüsün arka koltuğunun altına özel olarak yapılmış bir bölüm olduğu tespit edildi. Detaylı arama yapılması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen minibüsün kaçak sigara dolu bölmesi polis ekipleri tarafından açılarak 5 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.K. ile aynı araçta bulunan M.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Faruk Çidem

