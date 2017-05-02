Minibüsüyle tadilattaki dükkanın camından içeri girdi

Kaza, Mehmet Fethi Akyüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü ve aşırı süratli olduğu iddia edilen M.A. idaresindeki 58 AG 944 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce park halindeki 34 HN 7812 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan minibüs ardından tadilatta olan bir dükkanın camından içeri girdi. Kazada sürücü M.A. ile minibüste bulunan E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.'nın hastanede yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi. Kazada minibüs ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, tadilatta olan dükkanın sahipleri de hasar tespit çalışmaları için dükkana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.