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Minik aikidocular Marmaris’te buluştu

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren aikido okullarında eğitim alan minik sporcular Marmaris’te buluştu.

Minik aikidocular Marmariste buluştu

13 Ocak 2018 23:24

Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Muğla, İzmir ve Aydın’da aikido kursuna giden öğrenciler Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu’nda düzenlenen aikido etkinliğinde bir araya geldi.
Aikido eğitmeni ve okulun kurucusu Yaşar Karaaslan etkinlik hakkında bilgi verdi. Karaaslan, ”Bugün Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 7 okulumuzun öğrencilerini buluşturuyoruz. Amacımız öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak.” Dedi.Minik aikidocular kendi yaşıtlarına da aikido sporu yapma çağrısında bulundu. Farklı il ve ilçelerden gelen öğrenciler, yaptıkları antrenman sonrası uygulama sınavına geçti.

Minik aikidocuların aileleri de aikido sporunun çocuklarının gelişimine çok katkı sağladığını söyledi.Minik aikidocu Saran’ın annesi Meltem Eraslan şunları söyledi,” Saran 2 yıldır aikido okuluna gidiyor. Saran çok hiperaktif bir çocuktu. Odaklanma sorunu yaşıyordu,aikido ile tanıştıktan sonra odaklanma sorununu yendik. Biz çok faydasını gördük.”Torunu Yaşan’ı aikido buluşmasına getiren Meral Peçteneöz ise şöyle konuştu,” Yaşan aikidodan önce yemek yemiyordu, kendine güveni yoktu. Ama şimdi yemek de yiyor kendine güveni de geldi.” dedi.

Ramazan Terkos
 

 

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