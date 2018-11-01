Minik Alperen olayında Milli Eğitim şube müdürleri hakim karşısında

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında "görevi ihmal" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şube müdürleri Hüseyin Buldu, Şener Şan, Buket-Serkan Sakin ve tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ise duruşmaya mazeret belirterek katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan şube müdürü Hüseyin Buldu, yönetmeliğe göre denetim görevinin kendisinde olmadığını öne sürerek, “Ben bu göreve 2014 yılında atandım. Hepimizin üzüldüğü acı bir olay yaşadık. Özel eğitim kurumları yönetmeliğinin 67. maddesinde belirtildiği üzere, denetleme benim uhdemde olan bir durum değil. O maddeye göre özel eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mali müfettişler, müfettiş yardımcıları, il milli eğitim müdürlerinin görevlendirdiği şube müdürleri tarafından denetlenir. Yani bu yönetmeliğe göre görevlendirilen şube müdürü denetleme yapar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bana denetleme görevi verilmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016 yılında Sevgi Yumağı Anaokulu denetlenmiş ve belirlenen eksiklikler bize rapor halinde sunulmuştur. Bu eksiklikler okuldaki su deposunun çalışmadığı ve öğrenci ücretlerinin okul adına açılan bir hesaba değil elden yatırıldığı şeklindedir. Biz bu eksikliklerin takibi konusunda görevliyiz. Biz de oluşturduğumuz komisyonla birlikte yaptığımız incelemede bu eksikliklerin giderildiğini belirleyip, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli raporu sunduk. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel okullara yönelik bir şikayet gelmesi durumunda komisyon oluşturuyoruz. O komisyona zaman zaman şikayetler geldi, ancak Sevgi Yumağı Anaokulu ile ilgili hiç şikayet almadık. Görevim olmayan bir denetleme ile suçlanıyorum. Daha önce de belirttiğim üzere yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince denetleme yapacak kişiler bellidir. Şube müdürü olarak bana denetleme görevi verilmedi. Suçlamaları kabul etmiyor ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Hiçbir şikayet yoktu"

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan diğer şube müdürü Şener Şan da olayın gerçekleştiği tarihte özel okullardan sorumlu şube müdürünün kendisi olmadığını söyleyip, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. 2 çocuk babası ve 24 yıllık eğitimci olarak yaşanan olay karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Şan, şöyle konuştu:

"Özel eğitim kurumlarından sorumlu olarak 2014 yılından 2016'a kadar bu görevi yaptım. Daha sonra Hüseyin Buldu'ya devrettim. Yani olaydan 1 yıl önce görevi devrettim. Benim bu olaydan sorumlu tutulmam mümkün değildir. Ben görevde bulunduğum süre içinde üzerime düşen görevi yerine getirdim. Zaten yönetmeliğin 67. maddesine göre denetleme yetkisi şube müdüründe değildir. Ancak görevlendirme olursa denetleme yapabilir. Benim görev yaptığım dönemde Sevgi Yumağı Anaokulunda müfettişler 3-4 Şubat 2016 tarihinde denetleme yapılmıştır. O denetlemede oyun alanında kum havuzunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Biz de eksikliğin giderilmesi için okula gerekli yazıyı gönderdik. Okulda bir süre sonra eksikliğin giderildiğini bize bildirmiştir. Bana düşen tüm sorumluluğu yerine getirdiğim açıktır. İddianamedeki üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bahse konu olan okulla ilgili benim görev yaptığım dönemde hiçbir yere şikayette bulunulmamıştır. Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili suç işlemem hukuken ve mantıken mümkün değildir. Olayla ilgili benimle bir bağ kurulması da mümkün değildir."

"Alperen'in elinde ayağında morluklar görüyorduk"

Minik Alperen'in babası Serkan Sakin, Almanya'dan geldikleri için okullardaki yönetmeliği bilmediklerini ve kreş sahibinin okulu eksiksiz olarak tanıttığını belirterek, "Ben Almanya'dan kesin dönüş yapınca İzmir'e yerleştik. Alperen'i kreşe vermeden önce araştırma yapmıştık. Ancak okulun tabelasında MEB yazısını görünce kuşkumuz kalmadı. Biz olaydan sonra okulda eksikliklerin olduğunu öğrendik. Zaten öncesinde bizim bunları bilmemiz mümkün değildir. Denetleyici biz değiliz. Alperen'in elinde ayağında morluklar görüyorduk. Ancak çocuktur oyun oynarken düşüyordur diye düşünüyorduk. Okula gittiğimizde bizi hemen içeri almıyorlardı. Kameralar açılmadan önce müzik veriliyor, bir süre sonra kameralar açılıyordu. Bunun nedenini sorduğumuzda 'içeride müstehcen bir durum olabilir' diyorlardı" dedi.

Şube Müdürünün yeğeni de şiddet görmüş

Baba Sakin, davanın sanıklarından şube müdürü Şener Şan'ın kardeşi Esra Şan'ın kızının da Sevgi Yumağı Anaokuluna gittiğini hatta şiddet gördüğünü kaydederek, "Alperen'in ölümünden sonra okuldaki diğer velilerle görüştük. Hatta Şener Şan'ın kardeşiyle de görüştük. Kendisi de Sevgi Yumağı Anaokuluna çocuğunu gönderdiğini ve çocuğunun şiddet görmüş olabileceğini söyledi. Bunu televizyon programlarına çıkıp söyledi. Şener Şan'ın, akrabasının açıklamalarından hiç mi haberi olmadı. Hiç mi duymadı kardeşinden bunu. Ben bu olayda okulu denetleyen kim anlamış değilim" diye konuştu.

"Okul denetlenseydi oğlum hayatta olabilirdi"

Anne Buket Sakin de Sevgi Yumağı Anaokuluna kayıt yaptırmak için gittiklerinde çocuklarının 33 aylık olmasının sorun olmadığını kendisine söylediklerini belirtti. Okulda daha küçük çocukların bulunduğunun, Alperen'in ölümünden sonra ortaya çıktığını söyleyen anne Sakin, "Bu okullar neden denetlenmedi. Bize Alperen'in 33 aylık olmasının sorun olmadığını söylediler. Okul denetlenseydi, oğlum hayatta olabilirdi" dedi.

Hakim, diğer sanık Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu'nun dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017 tarihinde, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokuluna götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildiği serviste unutularak sıcak havada yaşamını yitirmişti.