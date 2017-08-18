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Minik Alperen'in babası tutuklanmalarla ilgili konuştu

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutulup can vermesinin ardından okul sahibi de tutuklanırken, minik Alperen'in babası Serkan Sakin, tutuklanmalara ilişkin, "İçimize bir nebze de olsa su serpildi. Benim yavrum artık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Alperen'i" dedi.

Minik Alperenin babası tutuklanmalarla ilgili konuştu

18 Ağustos 2017 21:53

Çiğli ilçesindeki bir ana okulda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve saatlerce sıcak araç içerisinde kalmış ve can hayatını kaybetmişti. Olay tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, servis şoförü Tamer İ., ölüme sebebiyet vermekten tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı da yaptığı açıklamada, kreşin sahibi Yurdagül İ. hakkında yakalama kararı çıkartıldığını, servis görevlisi Dilara K.'nin ise gözaltına alındıktan sonra tekrar adliyeye sevk edildiğini açıklamıştı. Kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. de tutuklandı. Servis görevlisi kadın ise tekrar serbest bırakıldı.

Alperen'in babası: "İçimize bir nebze de olsa su serpildi"
Minik Alperen'in babası da tutuklamaları değerlendirdi. Serbest bırakılmaları ilk önce öğrendiklerinde üzüldüğünü ifade eden baba Sakin, "Daha fazla bize acı veren bir durum vardı ki bu kişilerin dışarıda olmaları; yani bu bize gerçek anlamda acı veriyordu. Bugün onların da artık tutuklandığını gözaltına alındığını onu duyduktan sonra içimize bir nebze de olsa su serpildi" dedi.

"Benim yavrum artık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Alperen'i"
Görevli güvenlik güçlerine teşekkür eden acılı baba Sakin, "Adalete ben güveniyorum; yani Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku var, polisi var, avukatı var, hakimi var, savcısı var; benim yavrum artık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Alperen'i. Benim yavrumun dosyasını öyle alıp da titizlikle masasına koyan savcıların, hakimlerin, bu işin peşine düşen o cinayet masası olay yeri incelemen polislerinin Allah başımızdan onları eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Sakin, Başbakan Binali Yıldırım'a da teşekkür ederek, okulun kapatılmasını da değerlendirdi. Sakin, "Allah razı olsun Başbakanımızdan. Kendisi aradı, baş sağlığı diledi, acılarımızın paylaştığını söyledi. Valiliğe kesin talimat verdiğini söyledi, güçlü olmamızı söyledi, bu saatten sonrada herhangi bir kafanızda soru işareti, herhangi bir şey varsa numarasını bıraktı. Yavrumuz Alperen'imiz gitti. Takdir ilahi bu işin içerisinde ihmal karlık olduğunu herkes biliyor artık. Zincirleme bir ihmalkarlık var. Şu anda psikolojim de bozuldu. Cenaze arabasının yanından o soğuk hava geliyor ya çocuğumun kokusu geliyor. Şimdi evin içerisinde klimanın dibine gidiyorum o klimanın o klimadan gelen kokuyu kokluyorum cenaze arabasından gelen koku gibi diyorum. Dün gece saat 00:30'da yavrumun mezarına gittim ziyaret ettim; yanına yattım toprağını sevdiğim de geldim. Okulun açık kalması zaten abes. Yani okulun pazartesinden itibaren açık olduğunu düşünemiyorum ben hani olmaz böyle bir şey. Velilerde zaten bu saatten sonra öyle bir okula göndermeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Hakan Gözalan - Halil Karahan


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