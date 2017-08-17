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Minik Alperen'in skandal ölümüyle ilgili flaş gelişme

İzmir Çiğli ilçesinde, servis aracında unutulduğu ve havasızlıktan öldüğü iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin olayında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Minik Alperenin skandal ölümüyle ilgili flaş gelişme

17 Ağustos 2017 10:04
Minik Alperen'in skandal ölümüyle ilgili flaş gelişme - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah anaokuluna gitmek için bindiği servis aracında unutulan ve havasızlıktan öldüğü iddia edilen 3 yaşındaki Alperen Sakin olayında gözaltına alınan servis şoförü T.İ. ve D.K. dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan servis şoförü T.İ. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, servis görevlisi bayan D.K. ise serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Olay, salı günü Çiğli ilçesindeki bir özel anaokulunda meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden alınan 3 yaşındaki Alperen Sakin, servis aracıyla okula geldi. İddialara göre, minik Alperen ardından da servis aracında unutuldu. Aradan dakikalar geçerken, minik Alperen servis aracında baygın halde bulundu ve okul içerisine alındı. Ardından minik Alperen’i hastaneye kaldıran okul yönetimi aileye haber verdi. Hastanede tedavi altına alınan minik Alperen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

Abdülaziz Baydilli
 

Etiketler: alperen, Çiğli, İzmir


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