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Minik Alper’in içinde unutulduğu servis aracı korsan çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında unutularak havasızlıktan hayatını kaybetmesi üzerine, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı açıklamada bulundu. Bostancı, “Okul servisi olarak kullanılan söz konusu aracın hiçbir belgesi yok, araç korsandır” dedi.

Minik Alperin içinde unutulduğu servis aracı korsan çıktı

17 Ağustos 2017 14:28

Servis aracında unutularak hayatını kaybettiği iddia edilen minik Alperen’i taşıyan aracın korsan olduğunun söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum küçük Alper bir servis aracında değil korsan bir servis aracında unutuldu. Biz yıllardır korsan servisler ile mücadele veriyoruz. Bu konuda da devlet büyüklerini, yetkilileri defalarca uyardık. Bu konuda artık harekete geçmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Anaokulu, etüt merkezleri, kreşler gibi yerlerin servis taşımacılığı yapması engellenmeli. Servis taşımacılığını, servis taşımacılığı yapan eğitim almış arkadaşlar yapmadığı zaman maalesef böyle acı örneklerle karşılaşıyoruz. İnşallah bu olaydan bir ders alınır ve böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Biz buradan tekrar korsana “hayır” diyoruz. Ayrıca servis araçları rant olmaktan çıkarılmalı ve minik Alper’in ölümüne sebep olan aracın korsan olduğu her taraftan anlaşılıyor” diyerek aileye başsağlığı diledi.  

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri

Etiketler: Alperen Sakin


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