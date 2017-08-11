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Minik arkeologlar antik kentte kazı yaptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde bulunan Assos antik kentinde minik arkeologlar temsilî kazı yaptı. Daha önce kazı heyeti tarafından bulunulan eserlerin kopyalarını toprağın içinde bulan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Minik arkeologlar antik kentte kazı yaptı

11 Ağustos 2017 14:08

'İÇDAŞ Minik Arkeologlar Sosyal Sorumluluk Uygulaması' kapsamında bugün 16 minik öğrenci Assos antik kentinde getirildi. Antik kentin nekropolis alanında ğrencileri karşılayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, Assos antik kentinin tarihçesi ile kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenciler temsilî kazı yaptı. Ellerine fırça, mala, kazma ve kürek gibi malzemeleri alıp kazı yapan öğrenciler, kazı ekibi tarafından önceden alana gömülen eserlerin kopyalarını buldu. Öğrenciler buldukları karşısında heyecanlandı. Öğrencilerin kazı sırasında buldukları heykelcik parçaları, seramik kap, çömlek, vazo ve Athena tapınağı modeli eserler kendilerine hediye edildi. Kazının ardından Prof. Dr. Nurettin Arslan, öğrencilere sertifikalarını verdi.  

Murat Yüksel


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