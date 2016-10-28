İkamet ettikleri Van’dan, 17 Ekim’de Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Bent köyüne ailesiyle birlikte misafirliğe giden 2,5 yaşındaki Bahar’ın kaybolmasının üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bulunamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Jandarma Güvenlik Timi, Asayiş Komando Timi, köy korucuları, AFAD ekipleri, İnsansız hava aracı, İz takip timlerinden oluşan ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına, Van’dan getirilen iz köpekleri de katılmıştı. İlk gün ev altlarında, samanlıklarda hayvan barınaklarında ve yaklaşık 5 kilometrelik alanı kapsayan arazide yapılan arama çalışmasında, Bahar’ın kaybolduğu yeniden 500 metre uzaklıkta bir barakanın yanında ayakkabıları bulunmuştu.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarını derinleştiren ekipler, Bahar’ın kaçırılma ihtimaline karşı köye giriş ve çıkış yapan vasıtalar ile şahısların tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalardan sonuç alamayınca arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.