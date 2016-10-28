Diğer
Kategoriler

Minik Bahar bulunamadı

Siirt’in Pervari ilçesinde ailesiyle misafirliğe gittiği Bent köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki küçük kızdan haber alınamayınca arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Minik Bahar bulunamadı

28 Ekim 2016 17:19

İkamet ettikleri Van’dan, 17 Ekim’de Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Bent köyüne ailesiyle birlikte misafirliğe giden 2,5 yaşındaki Bahar’ın kaybolmasının üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bulunamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Jandarma Güvenlik Timi, Asayiş Komando Timi, köy korucuları, AFAD ekipleri, İnsansız hava aracı, İz takip timlerinden oluşan ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına, Van’dan getirilen iz köpekleri de katılmıştı. İlk gün ev altlarında, samanlıklarda hayvan barınaklarında ve yaklaşık 5 kilometrelik alanı kapsayan arazide yapılan arama çalışmasında, Bahar’ın kaybolduğu yeniden 500 metre uzaklıkta bir barakanın yanında ayakkabıları bulunmuştu.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarını derinleştiren ekipler, Bahar’ın kaçırılma ihtimaline karşı köye giriş ve çıkış yapan vasıtalar ile şahısların tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalardan sonuç alamayınca arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.

Etiketler: Siirt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!