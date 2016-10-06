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Minik Berat’ın yürek burkan yaşam mücadelesi

Gaziantepli Hamide-Kemal Çoban çiftçinin yedi aylık bebekleri Berat, doğduğu günden beri verdiği yaşam mücadelesiyle yürek burkuyor.

Minik Beratın yürek burkan yaşam mücadelesi

06 Ekim 2016 09:41
Minik Berat’ın yürek burkan yaşam mücadelesi - Tıkla İzle

Tek yumurtalı olarak dünyaya gelen Berat'ın yemek borusu bulunmuyor ve makatı kapalı. Berat, böbrek ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar nedeniyle doğduğu gün ameliyat masasıyla tanıştı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Hamide-Kemal Çoban çiftçi, yedi aylık çocukları Berat'ın yaşama tutunabilmesi için mücadele veriyor. Yemek borusu olmayan, makatı kapalı olan, kalp ve böbrek yetmezliğinin yanı sıra tek yumurtalı olarak dünyaya gelen Berat'ın minik bedeni doğduğu gün ameliyat masası ile tanıştı. Dünyaya gözlerini açar açmaz ameliyatla tanışan Berat bebek, 7 ayda 6 farklı ameliyat geçirdi. Dört çocuklu ailenin geçim yükü ise asgari ücretle çalışan işçi babanın omuzlarında. Günde 7 farklı ilaç kullanan Berat bebeğin ailesi bir yandan çocukları için umutlu bir haber, diğer yandan ise hayırsever yetkililerden gelecek yardım elini bekliyor.

Doğduğu gün ameliyatla tanıştı
Baba Kemal Çoban, çocuğunun dünyaya geldiği ilk günden itibaren zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başladığını belirterek, “Çocuğum ilk doğduğu gün altı farklı operasyon geçirdi. Gırtlağı yok, kalbi aşırı sıkıntılı, mide torbası yok ve midesinden besleniyor. Çocuğum 45 gün boyunca Adana’da tedavi gördü. Dört gün evde, 10 gün hastanede kalıyoruz. Ben ve üç çocuğum evde, eşim ise bebeğimiz ile birlikte hastanede kalıyor” dedi.

Kemal Çoban, “Doktorlar bebek kilo alırsa ameliyat edebileceklerini söylüyorlar ama henüz bir gelişme yok. Yaklaşık yedi ayda 6 ameliyat geçirdi. Bundan sonra da olması gereken ameliyatlar var. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Gücümüzün yettiği kadar bakıyoruz ama bakmaya gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Çoban, özel bir şirkette asgari ücretli işçi olarak çalıştığını söyleyerek, “Aldığım maaş çocuğumun masraflarını karşılamaya yetmiyor. Yetkililerden ve ilgililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çaresiz şekilde bekliyoruz”
Anne Hamide Çoban ise Berat'ın doğduğu günden beri acı çektiğini belirterek, “Benim çocuğum doğduğu günden beri çile çekiyor. O gözümüzün önünde eriyip giderken biz de kendisiyle birlikte eriyoruz. Çocuğuma iyi bir doktor bulmak istiyoruz, yeter ki bebeğim iyi olsun. Doğduğu günden beri altı ameliyat oldu. Yedinci ameliyatını da olacak ama bunun için kalbinin büyümesi gerekiyor. Kilo alması için mama veriyoruz ama verdiğimiz mama geri geldiği için kilo almıyor. Çok ağır, Allah'ım kimseye vermesin. Doğduğundan beri maddi manevi çok sıkıntı çekiyoruz, iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Eşim ve çocuklarım evde kalıyor, ben bebekle birlikte hastanede kalıyorum. Her gittiğimizde yaklaşık 2 hafta kalıyoruz. Çocuklarım ve eşim de evde mağdur oluyorlar. Ne yapacağımızı bilmeden çaresiz şekilde bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.  

Mustafa Çiçek


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