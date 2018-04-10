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'Minik Ceren tedaviye olumlu cevap veriyor'

Esra Erol, kanser hastası minik hayranı Ceren'e sürpriz doğum günü düzenledi.

Minik Ceren tedaviye olumlu cevap veriyor

10 Nisan 2018 12:19

Gündüz kuşağının başarılı ismi Esra Erol, minik hayranı ve aynı zamanda manevi kızı gibi gördüğü Ceren için doğum günü partisi düzenledi. 7 yaşındaki Ceren Kırkımcı yaklaşık 1 yıldır kanserle mücadele ediyor. 

Kanser hastası minik Ceren’in en büyük hayalinin Esra Erol’la vakit geçirmek olduğunu ifade eden anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavisinin olumlu seyrettiğini belirten Ceren’in annesi, "1 yıldır Esra Erol’un programına gelip gidiyoruz. Ceren Esra Erol’u çok seviyor. Sürekli onun sözünü dinliyor. Hatta Esra hanımın sözünü dinleyerek yemek yemeye başladı" dedi.

"Ceren bulduğu moralle tedaviye olumlu cevap veriyor" 

Ceren’le bol bol fotoğraf çekip, pastasını üfleyen Esra Erol ise uzun süredir minik Ceren’in yanında olduğunu ifade ederek, doğum günü görüntülerini programında yayınladı.  

 

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