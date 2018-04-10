'Minik Ceren tedaviye olumlu cevap veriyor'

Gündüz kuşağının başarılı ismi Esra Erol, minik hayranı ve aynı zamanda manevi kızı gibi gördüğü Ceren için doğum günü partisi düzenledi. 7 yaşındaki Ceren Kırkımcı yaklaşık 1 yıldır kanserle mücadele ediyor.

Kanser hastası minik Ceren’in en büyük hayalinin Esra Erol’la vakit geçirmek olduğunu ifade eden anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavisinin olumlu seyrettiğini belirten Ceren’in annesi, "1 yıldır Esra Erol’un programına gelip gidiyoruz. Ceren Esra Erol’u çok seviyor. Sürekli onun sözünü dinliyor. Hatta Esra hanımın sözünü dinleyerek yemek yemeye başladı" dedi.

"Ceren bulduğu moralle tedaviye olumlu cevap veriyor"

Ceren’le bol bol fotoğraf çekip, pastasını üfleyen Esra Erol ise uzun süredir minik Ceren’in yanında olduğunu ifade ederek, doğum günü görüntülerini programında yayınladı.