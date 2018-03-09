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Minik Ceylin davasında karar duruşması

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 17 Haziran 2017 tarihinde komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in davasında karar duruşması başladı.

Minik Ceylin davasında karar duruşması

09 Mart 2018 13:55

Geçtiğimiz 10 Haziran'da İzmir’in Ödemiş ilçesinde kaybolan ve bir hafta sonra ölü olarak komşusunun evinde bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in katil zanlılarının yargılanması devam ediyor. Ödemiş Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada katil zanlısı Şükriye Türkmen’in ifade verdiği sırada Ceylin’in babaannesi Ülkü Atik, “Torunumun yaş günlerini göremedim” diyerek baygınlık geçirdi. 

Menemen ve Aliağa cezaevlerinden getirilen sanıklar, çevik kuvvet polislerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri içinde adliyeye getirildi. Babaanne Ülkü Atik, dede Mustafa Atik ve öldürülen minik Ceylin’in babası Murat Atik de duruşmaya katıldı. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.  

Onur Şahan
 

 

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