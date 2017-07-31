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Minik Ecrin 2 yıldır kayıp

Mardin’in Midyat ilçesinde 2 yıl önce şeker almaya gittiği bakkaldan dönmeyen ve kaybolduğunda 4 yaşında olan Ecrin Tunç’tan halen haber alınamadı.

Minik Ecrin 2 yıldır kayıp

31 Temmuz 2017 11:36

Kaybolduğundan beri kızının yolunu gözleyen anne Nursel Tunç, kızının kaçırıldığını düşündüklerini belirterek, bulunması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Midyat ilçesi Harmanlı köyünde 14 Haziran 2015’te bakkala şeker almak için giden Ecrin Tunç’tan 2 yıldır haber alınamıyor. Gözü yaşlı aile, 2 yıldır kızlarının yolunu gözlüyor. Anne Nursel Tunç, “Kızım 2 senedir kayıp. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Bütün çalışmalara rağmen kızım bulunamadı. Aramalar 3 ay sürdü, bir şey çıkmadı. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Kızımın bir kez daha aranmasını, bütün imkanların sunulmasını istiyorum. O tarihte o saatte oradan geçen yabancı telefon sinyallerinin bulunmasını istiyoruz. Ecrin şuan 6 yaşında olacak. Kızıma artık kavuşmak istiyorum” dedi.

Baba Bekir Tunç ise 2 yıldır evlat yolu gözlediğini belirterek, kızının bulunması için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Tunç, “2 yıldır kızımızın her gün bulunacağı günü hayal ediyoruz. Bulunması için tekrardan soruşturma başlatılsın” diye konuştu.

Tayfur Demir 


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